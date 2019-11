Contentieux avec l’ADS, la compagnie Royal air Maroc lourdement condamnée

La première chambre du tribunal de commerce de Dakar a eu la main lourde sur Royal air Maroc dite Ram. Dans le contentieux qui l’oppose à l’Agence des aéroports du Sénégal, le juge a condamné la compagnie marocaine à payer la somme de 139 867 571 FCFA en principal et celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mieux ou pis, c’est selon, le juge a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du principal et mis les dépens à la charge de Royal Air Maroc. L’affaire a été jugée le 13 novembre 2019.

L’Agences des aéroports du Sénégal avait commis Me Ndoumbé Wane contre Mes Géni et Kébé pour le compte Royal Air Maroc.