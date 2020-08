Contentieux avec les clients : Orange met sur le marché de nouvelles offres alternatives

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|

Un accord été finalement trouvé avec Sonatel sur les dernières offres commerciales de l’opérateur historique. Face à la presse, le Directeur général de l’Artp, Abdoul Ly a informé que la Sonatel a proposé l’introduction sur le marché de «nouvelles offres alternatives dont une dominante voix 2200 francs Cfa et une autre à dominante data à 5500 francs Cfa».



Il ajoute que que l’offre à « dominante Voix » est désormais à 2200F et non 4500F et l’autre à « dominante Données / Internet » passe de 7500 F à 5500F.

A noter que les nouveaux tarifs vont être appliqués dans les toutes prochaines heures.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos