Contournement Mbour- Pointe Sarène : le Président Sall réitère la nécessité de la réalisation rapide de la route, desservant le nouveau pôle touristique

Lors de l’inauguration de l’hôtel Riu, le Chef de l’État Macky Sall avait rassuré les promoteurs que l’État est en train d’engager les travaux de contournement de Mbour pour pouvoir rallier Pointe Sarène à partir de l’AIBD. Une annonce qu’il a réitérée en conseil des ministres en demandant au Gouvernement d’optimiser la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement et de veiller à la réalisation rapide de la route, desservant le nouveau pôle touristique de Pointe Sarène.



Le Président de la République, revenant sur les inaugurations du Pont à péage "Nelson Mandela" et de l’Hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène, a souligné que ces deux (02) réalisations d’envergure, illustrent l’efficacité et la crédibilité du Plan Sénégal Émergent, le PSE, qui vise dans une logique d’aménagement durable du territoire, la transformation structurelle de l’économie nationale à travers la réalisation, dans l’équité, d’infrastructures de désenclavement de dernière génération ; et le développement de secteurs moteurs (tourisme) avec l’ancrage de l’initiative privée et de partenariats publics privés (PPP) innovants, efficaces et créateurs d’emplois décents dans les localités polarisées.



Le Chef de l’État a sur le même sujet signalé, à cet égard, la nécessité d’optimiser la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement et de veiller à la réalisation rapide de la route, desservant le nouveau pôle touristique de Pointe Sarène. Mais aussi au Gouvernement, de poursuivre et d’accélérer, à l’intérieur du pays, l’exécution des projets dans tous les secteurs, afin de valoriser les potentialités territoriales, conformément à ses ambitions pour un Sénégal émergent dans l’inclusion et la solidarité.

