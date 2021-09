Contrat de convention signé: La SNHLM en route pour la construction de 15 000 logements Le Directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (Sn Hlm), a procédé hier à la signature d’une convention avec le ministère de l’Urbanisme. Il s’agit d’un contrat d’objectifs entre la Sn Hlm et l’État, représenté par le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow, dans le cadre de la mise en œuvre du programme des 100 000 logements.

Le Directeur général de la Sn Hlm, Mamadou Sy Mbengue promet de lever tous les écueils qui se présenteront devant eux, pour mettre à la disposition du Sénégalais moyen, des logements.



A cet effet, la Sn Hlm va mettre à la disposition de l’État son foncier pour la construction de 15.000 logements sur trois ans. En contrepartie, l’Etat s’engage à s’occuper de la viabilisation, à travers les travaux de terrassement, d’adduction en eau potable, d’électrification et de voirie.



Pour sa part, le ministre Abdoulaye Sow a magnifié le rôle de la Sn Hlm pour satisfaire la demande de logements des masses laborieuses et à moindre coût. Il a reçu l’instruction du chef de l’Etat d’accompagner davantage ce fleuron de l’immobilier sénégalais.











