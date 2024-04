Contre l'accaparement de ses biens: Les Forces vives de Kaolack interpellent le Président Diomaye... Les Forces vives de Kaolack viennent de monter au créneau contre la main mise faite sur les avoirs de la Commune de Kaolack. Lors d'un point de presse, Babacar Bitèye, membre de cette plate-forme, de remarquer: "A Kaolack, rien ne va. Son envol est plombé par l'incompétence de Serigne Mboup. Ce dernier accapare tout au détriment des populations de Kaolack et ce, depuis des décennies. Il faut que cela cesse. Les biens de Kaolack doivent aller droit aux vrais ayant-droits, c'est-à-dire, aux citoyens de la Ville de Mbossé", dit-il, avant de corser: "L'Etat du Sénégal a injecté des milliards dans le projet "Cœur de Ville" de Kaolack à travers un CET.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2024 à 22:39

Au niveau de cette structure, il ya une véritable nébulosité. Serigne Mboup soutire les fonds de manière indue. A la Mairie de Kaolack, les choses avancent à reculons par l'incapacité d'un homme. Il gère les Salins et la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Kaolack (CCIAK). Là, l'on flaire un conflit d'intérêt. Nous sommes pour un audit du "Cœur de Ville" et de la Mairie" de Kaolack".



Sur ce, nous interpelons les autorités étatiques et, notamment, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous militons pour une rupture au niveau de la gouvernance de Kaolack. Qu'on applique le "Jub, Jubal et le Jubanti".



Ousmane Wade