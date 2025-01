Contre l’exploitation illégale des richesses minières congolaises par le Rwanda, Guy Marius Sagna critique Kagamé

Sénégal Atlanticactu/ Guy Marius Sagna/ Saliou Ndong Le député sénégalais Guy Marius Sagna, membre de la coalition présidentielle, a fermement dénoncé l’exploitation des ressources minières de la République démocratique du Congo (RDC) par le Rwanda. Dans une publication sur Facebook, il a critiqué Paul Kagamé, affirmant que ce dernier ne représente pas un modèle pour l’Afrique. Selon Sagna, bien que le président Kagamé soit souvent perçu comme un leader visionnaire en Afrique, il ne saurait en aucun cas être considéré comme un exemple à suivre. Il accuse le Rwanda de profiter de la situation de faiblesse temporaire de la RDC pour s’approprier illégalement ses ressources naturelles, une pratique qu’il qualifie d’immorale et nuisible au développement économique et à la stabilité de la région. De plus, le climat tendu en RDC est marqué par des manifestations violentes dans plusieurs villes, notamment à Kinshasa, où des ambassades, dont celles du Rwanda et de la France, ont été prises pour cible par des manifestants. La prise de position de Guy Marius Sagna intervient dans un contexte où la communauté internationale est appelée à redoubler d’efforts pour résoudre les tensions entre le Rwanda et la RDC. L’exploitation illégale des ressources minières reste un enjeu crucial, alimentant non seulement les conflits dans la région des Grands Lacs, mais aussi la méfiance entre les nations africaines voisines.