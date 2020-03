Contre la hausse des prix des denrées : Macky Sall met en place un comité de croissance et de veille économique Avec la propagation du coronavirus dans le monde et la fermeture des frontières de plusieurs pays, des craintes sont nées sur les conséquences économiques de telles mesures et notamment le stock des denrées alimentaires et la spéculation sur les prix pour des pays comme le Sénégal. A ce titre, le président Macky Sall a décidé, hier, en réunion du conseil des ministres de la mise en place d’un comité de surveillance et de veille économique. Le chef de l’Etat met ainsi en garde contre toute spéculation sur les prix des denrées et des produits de lutte contre coronavirus, notamment les masques et autres gel hydro-alcooliques. Le chef de l’Etat a aussi demandé au ministre du Commerce de veiller à l’approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos