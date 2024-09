« Contre les récentes attaques injustifiées et diffamatoires dirigées contre Macky Sall », Par Mouhamed Thiam, citoyen Sénégalais

« À qui de droit



Je tiens à exprimer ma profonde indignation face aux récentes attaques injustifiées et diffamatoires dirigées contre Macky SALL, une figure publique respectée. Ces actions, qui salissent non seulement l’image d’une personne intègre mais aussi la dignité d’un citoyen engagé, sont inacceptables et contraires aux principes du débat démocratique.



Dans un contexte où le dialogue respectueux et constructif est essentiel à la cohésion sociale et politique, il est regrettable de constater que certaines personnes ou groupes choisissent la voie de la diffamation au lieu de proposer des arguments fondés et pertinents. Nous devons tous nous rappeler que la critique est un droit, mais qu’elle doit être exercée dans le cadre du respect des personnes et des faits.



Macky Sall, en tant que leader et référence pour beaucoup, mérite une analyse critique mais équitable, basée sur ses actions et contributions, et non sur des attaques personnelles.



Je vous invite à revenir à une approche plus respectueuse et constructive des débats publics, dans l’intérêt de tous les citoyens et du bon fonctionnement de notre démocratie. »



Mouhamed Thiam,

Citoyen Sénégalais



