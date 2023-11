Contre vents et marées, Ousmane Sonko démarrera ses parrainages après le 17 novembre, annonce un membre de l'ex-Pastef Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

Selon El Malick Ndiaye, Ousmane Sonko démarrera ses parrainages après le 17 novembre. Le membre de l'ex-Pastef prévient que ses parrainages se dérouleront contre vents et marées. "Soyez rassurés que nous irons à la rencontre de tous les Sénégalais là où ils se trouveront. Si l'une de nos délégations est bloquée, le candidat du régime sera déclaré persona non grata partout dans le pays. Quant à la diaspora, il ne faudra même pas rêver. Force restera au peuple comme on a affaire avec des hors-la-loi !", prévient-il. En outre, El Malick Ndiaye dénonce avec véhémence la persécution dont les membres de l'opposition sont victimes de la part de l'État. "Je viens de voir les images de l'interruption, par le commissariat urbain de Pikine, de la rencontre, dans une salle, entre le candidat Serigne Mboup et des acteurs du marché central aux poissons", dénonce-t-il.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Contre-vents-et-marees-Ousm...

Accueil Envoyer à un ami Partager