Contribution: Idrissa Seck, un produit politique périmé

Idrissa Seck a vraiment perdu sa crédibilité ! Une simple proposition du maire Bamba Fall d'en faire le candidat par défaut, a provoqué un séisme politique de grande magnitude dans Manko et une onde de choc ressentie jusque dans les entrailles de la.coalition Taxawu Dakar. Le seul nom d'Idrissa Seck a suffi à imploser la.coalition Manko et a entraîné une guerre fratricide entre Bamba Fall et Bartelemy Dias. Sacré Idrissa Seck ! Un produit politique périmé (PPP).



Rejeté , puisqu'il porte la poisse , il n'ose pas non plus, se rapprocher du Pds au risque d'une Triple Abomination. ( après la double abomination).



Perdu dans le jeu, les enjeux et les règles du jeu politique, il s'est aussi essoufflé , la course est longue et l'homme a manqué d'attention, d'humilité et son égo toujours surdimensionné. Aussi, incapable de formuler un discours ou une proposition alternative au Pse, il adopte la posture de la critique facile, faite invectives mais les projectiles lancés contre le Macky depuis 2012, l'ont davantage enfoncé, transformant ses cauchemars de nuit, en réalités du jour.



Le discours le démontre, de style vindicatif , il est devenu creux et vil. Cet homme a mal et est devenu aigri. Il en veut à quelqu'un, un responsable et coupable de ses échecs personnels, un adversaire imaginaire, qu'il calomnie à longueur de journée pendant des années et sans succès. Mais, a qui la faute? Lui, Idrissa Seck, ( Moi , non ! ) oublie encore et toujours, qu'il a un compte à rendre au peuple sénégalais qui le voit, regarde et perçoit comme un bandit, celui-là même qui a participé au partage du butin, pour reprendre son mot.



Aucune coalition ne veut de lui, il a raté tous ses grands rendez-vous et a perdu tous ses duels depuis 2004. La ruse ne sert jamais, elle est la.forme viciée de l'intelligence. Le "ndeupp" s'impose.









Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr de Grand-Yoff