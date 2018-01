Contribution: L'initiative 2035 est la génitrice de toute autre initiative (Par Amadou Niang, Responsable Apr Meckhé)

En guise de rappel et de précision, l'initiative 2035 n'est rien d'autre qu'une plate-forme de réflexions et d'actions qui aspire réunir d'autres forces extérieures du parti pour une réélection éclatante du Président de la République Macky SALL. Il est vrai qu'on doit s'appuyer davantage sur le parti pour préparer la grande bataille de 2019, mais devrons-nous nous limiter uniquement à l'intérieur du parti ? Bien au contraire ! Il y a des personnes ressources qui aspirent à soutenir le Président mais pas dans le cadre du parti et la plate-forme constitue une tribune d'expression pour ces dernières.



Ainsi donc, l'essence et la pertinence de l'initiative 2035, ne se situent pas dans sa durée mais dans son action quotidienne, qui consiste à aller rencontrer des leaders d'opinion à l'effet de garantir une réélection absolue de Son Excellence Macky SALL.



C'est dans ce sillage que des dignes et valeureux responsables du parti sous la houlette du camarade Mame Mbaye NIANG, ont eu l'audace et le mérite de mettre en place une initiative dénommée I35 en premier, pour préparer la rude bataille de 2019. Toute autre initiative est alors issue des flancs de l'initiative 2035.



Lui, Mame Mbaye NIANG, n'a pas attendu que des actions soient menées pour ensuite réagir. Loin de là, c'est un homme mobile et itératif qui a le sens de l'anticipation. Comme Roosevelt , il figure en majesté dans le cercle des hommes qui, "s'il échoue en osant de très grandes choses de sorte que sa place ne soit jamais celle de ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire, ni la défaite".



Chaque militant de l'APR est libre d'exprimer son accord ou son désaccord devant une idée ou une action: c'est ce qui fait même la vitalité de toute démocratie. Mieux, la contradiction tient le monde debout et le rend fécond. Toutefois, ayons le courage en bandoulière de sauvegarder cette unité politique dans la diversité de nos manières de voire les choses. A l'heure où nous sommes, le débat doit être porté sur l'idée de réélire le Président et non sur des attaques purement personnelles.



Chers camarades, ne nous trompons pas de cible, la bataille n'est pas de jeter le discrédit sur I35, mais plutôt de contrecarrer cette opposition qui procède dans la manipulation, la désinformation et l'intoxication. Comme disait Abdou DIOUF en lançant le multipartisme "diaka dji mongui ni kou meune na node". L'essentiel est de pouvoir fédérer toutes les forces à l'intérieur comme à l'extérieur du parti, pour bien entamer la bataille présidentielle de 2019.



Il ne faut pas faire du bruit car vous le savez mieux que quiconque: "chasse ne rime pas avec vacarme". C'est le moment d'affûter les armes pour attraper le gros gibier de 2019. C'est le second mandat dès le premier tour.

A bon entendeur, salut !









Amadou NIANG, Responsable Apr Meckhé