Contribution:« Le Sénégal émergent, submerge !», (Par Papa Makhtar Diallo)

On ne comprend pas l’enjeu véritable des tournées économiques du Président Sall, si on ne le situe pas dans le contexte d’un président qui se cherche et qui cherche à refaire son image.



Surtout après les résultats des sondages, qui dévoilent que son baromètre de popularité est de nouveau en repli.

Au préalable, il faudrait tout d'abord démentir les propos des femmes et hommes politiques irresponsables, selon lesquels le Sénégal est sur la voie de l'émergence.



Avec un taux de chômage et de pauvreté en hausse, un taux de la mortalité infantile toujours élevé, un taux de l’alphabétisation faible, un accès aux soins de santé très compliqué, etc...



Comment peut-on parler d'émergence dans pareilles circonstances?



En réalité le pays submerge, si bien que tous les clignotants sont au rouge.



Entre un système éducatif qui patauge dans la glaise, et une économie agonisante, le pays fait face à d'énormes difficultés.



En conséquence, les jeunes qui attendaient depuis 2012 les 500 000 emplois promis par Macky Sall, sont fatigués d'attendre et reprennent les voyages clandestins au risque de leur vie.



Tandisque la crise scolaire continue de plus belle.



Or le premier acte posé par Macky Sall après sa prise de fonction, a été de signer des accords "réalistes et réalisables" avec les syndicats des enseignants.



Mais cette fois encore l'État n'a pas respecté son engagement.



Lorsqu’on s’étonne des résultats des élèves, on oublie souvent qu'ils ont eu depuis 2013, des années scolaires très mouvementées à cause des perturbations liées au non-respect des accords signés par le gouvernement du Sénégal avec les syndicats des enseignants.



On voit mal comment un pays peut prétendre à l'émergence quand, à l'heure actuelle, son école submerge dans les eaux putrides du désarroi et meurtries du désespoir.



Toutefois, l'argent dépensé çà et là pour organiser des cérémonies d'inauguration et des meetings, pourrait mieux servir.



Surtout qu' au même moment, des Sénégalais vivent des situations difficiles à l'intérieur du pays.



Comment régler le problème des Sénégalais ? Cette interrogation doit être la question centrale et la question cardinale.

Malheureusement dans ce pays, les hommes politiques déplacent les veritables questions sur des questions totalement périphériques; la vraie question aujourd’hui, c’est la question du chômage, c’est la question de l’éducation, c’est des questions des violations des libertés des hommes...



Six ans après, hormis les hommes, rien ne semble changer. L’absence de politique éducative (dont tout le monde sait que le pays aura besoin à terme), sociale et urbaine, la violation de la règle de droit dans le système judiciaire et cette dangereuse tendance à "politiser" les questions socio-économiques. Rien ne semble changer, aucune différence entre les partis au pouvoir. Dans les faits, ce sont les similarités entre ces derniers qui sautent surtout aux yeux : l’amour du pouvoir pour le pouvoir.



Enfin, quand on n’a pas de projet politique capable d’emporter l’adhésion des populations, on se cherche un ennemi facile à attaquer pour justifier son incompétence et le manque d’amplitude et de substance de sa pensée et malheureusement, nos hommes politiques le savent et l'ont bien compris, transformant ainsi leur discours en manque de projet en stigmatisation ou jugement de valeur c'est selon, mais c'est le Sénégal des valeurs qui submerge et le Sénégal des contrevaleurs qui émerge.





Papa Makhtar diallo