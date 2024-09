Contribution : Moustapha Bâ "toucher couler", un homme de l'ombre sans rancœur mais omniprésent ( Serigne Mbaye ) Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Septembre 2024 à 01:37 | | 0 commentaire(s)| Selon nos informations, Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, incarne une force discrète mais omniprésente au sein de l'appareil d'État. Aujourd'hui considéré comme un homme de l'ombre, il est assimilé à une figure stratégique du pouvoir économique sénégalais, au point d'être perçu comme une personnalité de type "toucher couler", capable de manœuvrer avec finesse les leviers essentiels de l'administration.



Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal, est un homme dont l’influence dépasse largement les murs de son bureau. Si son nom est souvent murmuré dans les cercles du pouvoir, c’est que son réseau est solidement ancré, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. Pourtant, malgré ce pouvoir discret, Moustapha Bâ reste un homme sans rancœur, toujours prêt à offrir son aide à ceux qui sollicitent son expertise, sans attendre aucune contrepartie.



Ce qui distingue Moustapha Bâ des autres figures de l’élite politique, c’est son approche désintéressée des affaires d'État. Si le pouvoir venait à l’approcher aujourd'hui, il n'hésiterait pas à mettre son savoir-faire et son expérience au service du pays, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Sa loyauté et son intégrité en font un allié précieux, même s'il n'aspire pas aux honneurs ni à la reconnaissance publique.



Cependant, il faut reconnaître que Moustapha Bâ n'est jamais vraiment seul. Ses hommes, des fidèles éparpillés dans les rouages de l'administration et des secteurs stratégiques, lui sont dévoués et lui obéissent avec une loyauté sans faille. Ce réseau, tissé au fil des années, lui confère une capacité unique à influencer discrètement les décisions cruciales. Les sympathisants et collaborateurs qui gravitent autour de lui savent que leurs intérêts sont indissociables de ceux de Moustapha Bâ.



Cette présence, bien qu’invisible, ne doit pas être sous-estimée. Les observateurs les plus aguerris savent qu'il est essentiel de comprendre la subtilité de son réseau pour cerner véritablement l’étendue de son influence. Dans un pays où les alliances et les jeux de pouvoir évoluent rapidement, Moustapha Bâ a su s’imposer comme une constante : une figure sereine, mais dont les ramifications s’étendent partout.



Pour ceux qui souhaitent naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la politique sénégalaise, Moustapha Bâ est un homme à respecter, à la fois pour sa capacité à aider sans rien attendre en retour et pour l’étendue de son réseau fidèle, capable de faire bouger les lignes sans bruit.

