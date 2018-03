Contribution: "Non à un nouveau palais présidentiel",( Par Alain Sambou)

Monsieur le Président, cher Macky Sall, mettez à terre votre projet d’un palais annexe ailleurs.



N’existe-il pas déjà dans ce pays, notamment à Popenguine, un luxueux second palais présidentiel, au bord de la mer, avec une grande étendue, du personnel régulièrement payé aux frais du contribuable sénégalais, des éléments de la garde présidentielle et de la gendarmerie prédisposés à la sécurité ?



Franchement, à quoi servirait cette autre bâtisse ? Quelle serait sa saveur historique et culturelle ? Diamniadio doit-il tout reproduire du centre-ville ?



Je suis, cher Président, parmi les jeunes qui avec vigilance et énergie, soutiennent et défendent vos initiatives à travers ce pays, mais pas celle-ci. On ne laisse pas des traces en créant des dépenses inopportunes, en laissant sa jeunesse déjà très désœuvrée continuer de mordre la poussière, en laissant une cimenterie continuer à faire des dégâts humains et écologiques à Rufisque, en laissant des étudiants sans bourses continuer d’inhaler les gaz lacrymogènes de vos « policieries », en érigeant, par complexe, de nouveaux édifices à côté d’autres, servant utilement, sous prétexte qu’ils constituent un legs colonial. Non, ceci ne peut justifier de faire cela, mon cher Président. Nos priorités sont ailleurs et l’argent prévu pour ce bâtiment, peut bel et mieux servir à autre chose de plus bénéfique à la nation.



Alain Sambou, jeune sénégalais et jeune responsable au Parti Socialiste (PS).

