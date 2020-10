[Contribution] Nouveau gouvernement : Les jeunes du Sénégal oriental, Tambacounda, sollicitent du Pr Macky SALL, un digne représentant de leur région Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

Dans les prochaines heures, le Sénégal connaîtra la constitution de la deuxième équipe gouvernementale du deuxième mandat du Président Macky Sall. En effet, ce dernier a remercié ce Mercredi 28 Octobre 2020, à l’occasion du Conseil des Ministres, tous les ministres du gouvernement. Donc, il part vers un remaniement.

A cet effet, les jeunes du Sénégal oriental sollicitent de SEM Macky Sall, un digne représentant de leur région naturelle, aux instances de décisions. De ce représentant, ils voient quelqu’un qui se soucie d’eux, qui soit prêt à défendre leurs causes.



De ce représentant aussi, ils préfèrent un jeune leader qui soit sur le terrain, et en contact permanent avec la population, et capable d’aller en profondeur dans la région, et toutes celles du Sénégal pour voir les conditions très difficiles de vie de ces habitants, et chercher à y apporter des solutions.



« Il est plus que temps que le Président fasse confiance au jeunes leader de son camp. », pensent toujours ces jeunes de cette région. « Ils (les jeunes leaders) sont dynamiques, et ont envie que les choses changent dans le pays. Alors, il faut leur donner l’occasion de donner plus d’eux même, pour le Sénégal » disent-ils toujours.



Selon toujours ces jeunes, le Sénégal oriental, vue sa superficie très vaste, « mérite d'être mieux représenté. ». Cette région a pendant longtemps été oubliée par les projets et programmes de nos gouvernants. Le Président Macky Sall était attendu sur ce terrain, apporter un changement à ce phénomène qui n'a fait que durer.





Mamadou Koné, Coordonnateur de la COJER départemental de Goudiri et Président du conseil départementale de la Jeunesse







Source : Source : https://www.jotaay.net/Contribution-Nouveau-gouver...

Accueil Envoyer à un ami Partager