Contribution au fonds force-Covid 19: Le secteur de l’énergie mobilise plus d’un milliard de FCfa Les acteurs du secteur de l’énergie ont apporté leur contribution à la lutte contre la propagation du COVID-19 à la suite de l’appel lancé par le Chef de l’Etat pour endiguer cette pandémie. Ils ont mobilisé plus d’un milliard de F CFA à cet effet.

L’appel a été relayé par le Ministre du Pétrole et des Energies, M. Mouhamadou Makhtar CISSE, qui a adressé un message aux acteurs du secteur, pour qu’ils se joignent aux efforts de l’Etat, pour apporter leur soutien à la mobilisation contre le coronavirus.



« A la suite des mesures prises par le Chef de l’Etat, pour enrayer cette maladie, j’invite les structures sous-tutelles, les compagnies pétrolières et les entreprises du secteur de l’énergie qui le peuvent, à joindre leurs efforts aux nôtres, pour apporter un soutien, dans la mesure de leur capacité, sous forme de contribution du secteur de l’énergie à la lutte contre le COVID-19.



Au-delà des mesures d’hygiène édictées par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, que nous sommes tous tenus de respecter, il est de notre devoir de citoyens, de participer à l’effort de lutte contre cette pandémie qui nous menace, en apportant notre soutien à cette cause nationale », avait écrit le Ministre.



Son appel a été bien entendu, car les acteurs du secteur de l’énergie ont pu mobiliser en nature ou en numéraire, la somme d’un milliard soixante-quatre millions deux cent soixante mille francs CFA (1.064.260 000), qu’ils ont remis au Ministre de la Santé et de l’Actions Sociale, pour le compte de la FORCE-COVID-19.



Les acteurs du secteur de l’énergie restent mobilisés par ailleurs à assurer une qualité et une continuité de service, pendant ces moments difficiles, tout en observant et en faisant observer scrupuleusement les mesures prises par les autorités au niveau de leurs structures respectives. Ils adressent leurs vives félicitations et encouragements au personnel de la santé et de l’action sociale.

Le personnel du Ministère s’est joint spontanément à cet élan de solidarité pour verser sa contribution.



