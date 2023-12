Contribution sur la tournée du Premier Ministre Amadou BA en France !

Considéré comme le Premier Partenaire de notre cher pays en matière d'appui budgétaire, d'investissements et d'accord de défense, la France par le truchement de son Premier Ministre Madame Élisabeth borne, a abordé le 07 décembre 2023 , (lors de la réunion de suivi de la 5ème édition du séminaire intergouvernemental franco sénégalais) , avec Monsieur Amadou Ba Premier Ministre du Sénégal , par ailleurs Candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle de 2024 , les questions liées à l'économie, à l'environnement et surtout à la formation (jeunesse).



Accompagné par le Ministre des Finances et du budget Monsieur Mouhamadou Moustapha BÂ, Monsieur Mansour FAYE, Ministre des infrastructures et de Monsieur Doudou KA, Ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, le Dage du Ministére des collectivités territoriales Faly SECK et par ailleurs Maire de Ross Bethio, le Premier Ministre Amadou BÂ s'est aussi entretenu avec Monsieur Bruno le Maire Ministre français des Finances pour passer en revue les partenariats stratégiques

(gagnant gagnant) entre les deux pays en termes de coopération économique, de sécurité, d'environnement et même des jeux olympiques 2026 qui se tiendront à Dakar.



Dans un contexte où le PAP1 (2014-2018 ) avait accéléré la cadence en termes d'infrastructures , d'inclusion sociale, d'économie solitaire et numérique avec un taux de croissance de plus de 6% performance que notre cher pays n'a jamais obtenue de par le passé, puis avec le Covid19 ayant abouti a un PAP2A ( Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré) 2019 - 2023, notre cher pays, avec la contribution de la France ( Aide publique au développement à hauteur de 983 milliards ) a progressivement et à toutes les échelles, connu des transformations positives dans tous les secteurs d'activités.



Il est important de rappeler que le PSE, avait été validé en 2014 par les partenaires techniques et financiers sous le directoire de Monsieur Amadou Ba alors Directeur Général des impôts et des domaines puis Ministre de l'économie et des finances.



Le niveau étant très élevé grâce à des infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires et portuaires de dernière génération, notre cher pays tourne résolument vers de belles perspectives avec l'exploitation pétrolière et gazière qui vont définitivement résorber les problématiques de l'électricité, de l'eau et d'opportunités de formation et d'emploi.



C'est d'ailleurs, toute la chance de Monsieur Amadou Ba Premier Ministre et candidat de la grande mouvance présidentielle en février 2024 qui, en tant que financier, et connaissant la bonne signature de notre pays, va avec le soutien de nos compatriotes tenir davantage la barque vers des lendemains glorieux pour le bénéfice exclusif du Sénégal de tous et pour tous., contrairement aux opposants abreuvés à la source de la contradiction, qui rejetent la France juste par le discours et l' applaudissent par les actes.



Le cas de Auchan apprécié par nos compatriotes de ziguinchor en est une évidente illustration.



