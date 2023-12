Contrôle des dossiers de candidature/ 1ère étape : 15 rejets, 3 validés, Me Elhadj Diouf en rattrapage, Sonko en attente… Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

À la suite du tirage au sort effectué hier, la commission de contrôle des parrainages composée des membres du Conseil constitutionnel, du chef du greffe, du personnel administratif et technique en service au Conseil constitutionnel, de représentants de la commission électorale nationale autonome (CENA), et de personnalités indépendantes ayant des compétences, a débuté ce samedi le contrôle des dossiers et des parrainages. L’exercice s’est déroulé au Conseil constitutionnel et, a concerné dans une première étape, le candidat Boubacar Camara, qui a par ailleurs, validé son dossier. Cheikh Aguibou Soumaré, Amadou Aly Kane, Ousmane Kane, ont vu leur candidature invalidée. Pour les deux premiers, l’invalidation est liée au parrainage. Quand au dernier, il n’a pas déposé de caution à la caisse de dépôts et consignations. Papa Eugène Barbier, leader du Réseau Africain Kepaaru Askanwi a également eu un dossier incomplet. Me Elhadj Diouf, président de la coalition « Elhadj Diouf président 2024 » a effectivement validé 40.440 parrainages. Il a eu 8.531 doublons externes. Mais devra passer dans les 48H pour corriger les doublons externes. Dr Cheikh Tidiane Dieye, coordonnateur de « Avenir Sénégal Binu Bëgg » 13e sur la liste, est le deuxième après Boubacar Camara, a valider son parrainage. Le leader du PRP, Déthié Fall, a aussi obtenu son ticket validant ses parrainages.







Les dossiers de parrainages de Malick Gueye, Mamadou Sambou et Mamadou Yatassaye , n’ont pu faire l’objet de vérification car, les candidats ont déposé « des fichiers électroniques de parrainage sous un format différent de celui fourni par le ministère de l'Intérieur » a estimé le Conseil constitutionnel dans son communiqué produit après les vérifications de ce samedi. Il faut également préciser que le dossier de candidature de Ousmane Sonko, n’a pu faire objet de vérification car, le mandataire était absent. « Me Ciré Clédor aurait fait un malaise ». Le candidat El Hadji Ibrahima Mbow lui, s’est retiré de la course.







Les candidats Mouhamed El Habib toukara, Rose Wardini, Cheikh tidiane Gadio et Mohameh Ben Omar Sy Diop, Papa Macodou Diouf, Mary Teuw Niane, Abdoulaye Sylla, Samba Ndiaye, Aminata Assome Diatta ont été aussi invalidés. Toutefois, le candidat Mouhamed El Habib Tounkara comme Elhadj Ibrahima Mbow, désiste.







À l'issue des opérations de contrôle, chaque candidat ou représentant de candidat a reçu le procès-verbal des résultats du contrôle de son fichier de parrainage et une clef USB contenant l'intégralité des parrainages rejetés, classés suivant le motif de rejet.





Source : Source : https://www.dakaractu.com/Controle-des-dossiers-de...

