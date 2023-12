Contrôle des dossiers de parrainages: Voici l’ordre de passage des candidats déclarés au Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

Le tirage au sort déterminant l’ordre de contrôle des fiches de parrainages des candidats déclarés à l’élection présidentielle du 25 février 2024 a été effectué ce vendredi au siège du conseil constitutionnel. 1 Boubacar Camara 2 Cheikh Hadjibou Soumaré 3 Ousmane Kane 4 Ousmane Sonko 5 Amadou Ali Kane 6 Papa Eugène Barbier 7 Elhadji […] Le tirage au sort déterminant l’ordre de contrôle des fiches de parrainages des candidats déclarés à l’élection présidentielle du 25 février 2024 a été effectué ce vendredi au siège du conseil constitutionnel. 1 Boubacar Camara 2 Cheikh Hadjibou Soumaré 3 Ousmane Kane 4 Ousmane Sonko 5 Amadou Ali Kane 6 Papa Eugène Barbier 7 Elhadji Moustapha Diouf 8 Abdoulaye Sylla 9 Cheikh Tidiane Gadio 10 Mohamed Ben Omar Sy Diop 11 Rose Wardini 12 Cheikh Tidiane Dieye 13 Mame Gueye 14 Mouhamad Tounkara 15 Mary Teuw Niane 16 Mamadou Sambou Yatta Sall 17 Dethie Fall 18 Assome Diatta 19 Papa Macodou Diouf 20 Samba Ndiaye 21 Mbacké Fall 22 Alioune Sarr 23 Ibrahima Amadou Deme 24 Daouda Ndiaye 25 Cheikh Bamba Dieye 26 Oumar Sylla 27 Cheikh Abdou Mbacké 28 Talla Sylla 29 Jean Baptiste Diouf 30 Idrissa Seck 31 Charles Emile Abdou Ciss 32 Xamid Diop 33 Alioune Mamadou Dia 34 Birima Mangara 35 Amadi Diallo Fall 36 Elhadji Ibrahima Mbow 37 Ndiack Lakh 38 Serigne Mboup 39 Papa Djibril Fall 40 Ibrahima Datt 41 Mouhamadou Lamine Gueye 42 Alioune Lam 43 Adama Faye 44 Mouhamadou Madana Kane 45 Al Ousseynou Ba 46 Mamadou Lamine Diall 47 Mahammad Boune A Dionne 48 Alioune Camara 49 Karim Wade 50 Babacar Diop 51 Elhadji Ibrahima Sall 52 Abib Sy 53 Elhadji Malick Gackou 54 Papa Momar Ngom 55 Thione Niang 56 Ali Ngouye Ndiaye 57 Serigne Gueye Diop 58 Assane Ka Wa ani bogan 59 Mamadou Diop Decroix Ak amdou ba 60 Souleymane Ndene Ndiaye 61 Abdoul Mbaye 62 Cheikh Alassane Sene 63 Alhassane Alioune Niang 64 Khalifa Ababacar Sall 65 Anta Babacar Ngom 66 Aminata Touré 67 Alpha Thiam 68 Amadou Ba 69 Elhadji Mamadou Diao 70 Ibrahima Abou Nguette 71 Amadou Seck 72 Abdou Khadre Sall 73 Bassirou Diomaye D Faye 74 Elhadji Abdourahmane Diouf 75 Ndongo Ndiaye 76 Thierno Cissé 77 Amadou Thiaw 78 Ibrahima Sall 79 Cheikh Dieng 80 Mouhamadou Fadel Koné 81 Ibrahima Cissokho 82 Mamadou Dieye 83 Moussa Diop 84 Bougane Gueye 85 Mansour Ndiaye 86 Momar Ndao 87 Amadou Ly 88 Ibou Taimiya Sylla 89 Babacar Ndiaye 90 Thierno Alassane Sall 91 Amsatou Sow Sidibé 92 Issa Dit Sadio Kanoute 93 Aissatou Mbodj Suite au tirage, le Conseil constitutionnel entamera la vérification des parrainages, un processus qui s’annonce aussi laborieux que crucial. Les candidats dont les dossiers présentent des irrégularités, notamment des doublons, seront notifiés et auront 48 heures pour rectifier le tir. Cette étape est vitale pour préserver l’intégrité de l’élection et garantir que chaque candidature répond aux critères légaux et réglementaires établis. Le juge Mamadou Badio Camara a, en outre, indiqué que tous les 93 dossiers déposés au Conseil constitutionnel sont concernés par le tirage au sort. Toutefois, seuls ceux qui présentent les 9 pièces exigées à l’article 121 du Code électoral et qui comprennent un nombre de parrains au moins égal au minimum requis par la loi feront l’objet d’un contrôle de parrainage. Cette mesure s’explique par le souci de ne point entraver les candidatures en accroissant les risques d’éliminations du fait de doublons externes. A noter aussi que l’obtention du nombre requis de parrainages validés est une condition nécessaire mais non suffisante à la recevabilité des candidatures. Celles-ci étant en outre soumises aux conditions de fond prévues par l’article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l’article L121 du Code électoral.



Source : Source : https://lesoleil.sn/controle-des-dossiers-de-parra...

