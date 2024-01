Contrôle des parrainages : A l’ex Pastef, quand parrainer Habib Sy, met en difficulté Diomaye Faye

C’ était l’un des candidats les plus attendus, lors de la quatrième journée de vérification des parrainages. Il s’agit de celui qui est présenté comme le plan B de Pastef, le candidat Bassirou Diomaye Faye. 73e au tirage au sort, Monsieur Faye a été victime des doublons externes et des invalidations pour autres motifs.



Pourtant, son parti avait bien la possibilité de le faire passer par le parrainage parlementaire bien moins compliqué. Interpellé, son mandataire donne une tentative d’explication.



‘’Nous avons un candidat sérieux. Nous aurions pu effectivement choisir la facilité, mais nous avons choisi de montrer que nous avons une représentativité nationale. Cette représentativité nous permet d’opter pour le parrainage citoyen, au lieu du parrainage des élus, même si on en avait la possibilité. Vous savez, il y a un candidat qui disait avoir 5 millions de parrains, mais qui s’est réfugié derrière le parrainage des élus. Nous, nous avons choisi le parrainage citoyen’’, explique le représentant du candidat.



Courageux selon certains, d’autres y voient plutôt une erreur tactique, des risques inutiles. En effet, Pastef qui a une vingtaine de députés avait la possibilité de parrainer deux candidats. Alors que Sonko qui est le premier choix est passé par le parrainage des élus, Diomaye qui est présenté comme le plan B a été contraint de passer par le parrainage citoyen.



Lors de l’examen de son dossier, il a pu valider 40 012 parrains. Il a 6 609 doublons. Admis au deuxième tour, le candidat a besoin de valider 4 219 parrains pour valider son parrainage.

Tout en restant confiant, Amadou Ba reste conscient des risques. ‘’4 219 parrains ce n’est pas la mer à boire, mais il y a les incertitudes du système qu’on ne peut maitriser. Nous sommes dans une sorte de loterie, il n’y a aucune rationalité. Ce n’est plus une question de grand ou petit candidat. C’est devenu inexplicable, si on se base sur la raison



Ce qui inquiète le plus Monsieur Ba, c’est la question des parrains dont on dit qu’ils ne sont pas dans le fichier général. ‘’Nous avons été très surpris de trouver un très grand nombre d’électeurs non identifiés dans le fichier électoral, plus de 12 000. C’est récurrent ; beaucoup de candidats l’ont dénoncé avant nous. Il y en a même qui en ont plus que nous. Je pense que le Conseil a intérêt à investiguer au niveau de la DAF, pour voir ce qui a été à l’origine.



En tant que candidat, nous n’avons aucun moyen de vérifier ce qui se passe, de vérifier si ces personnes ont été enlevées temporairement du fichier pour des raisons que l’on ignore, ou bien s’ils ont été enlevés à la suite de la révision… La réalité est qu’il y a énormément d’électeurs dont on dit qu’ils ne sont pas fichier. La DAF doit éclairer la lanterne.’’