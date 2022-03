Contrôle judiciaire de Ousmane Sonko: Le ministère des Affaires étrangères, recadré

« Le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE) n'a aucune compétence pour tirer les conséquences judiciaires d'un contrôle judiciaire d'un député de la Nation, dans le cadre d'un communiqué, au risque de violer la présomption d'innocence et la séparation des pouvoirs ». C’est l’avis du constitutionnaliste, Mouhamadou Ngouda Mboup, après la sortie d’un document sur le renouvellement du passeport diplomatique, du leader de Pastef et Maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko.



Ainsi, l’enseignant à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, indique qu’il revient au juge d'instruction qui met sous contrôle judiciaire un député de la Nation, de lui demander, s'il détient un passeport diplomatique ou pas, de juger de la nécessité de sa rétention ou pas.



Et, il fait remarquer que lorsqu’une rétention de passeport est effectuée par le Ministère de l'Intérieur, on parle de mesure de haute police (mesure de police administrative différente d'une mesure judiciaire).