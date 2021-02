Contrôles techniques des voitures: Le Chef de l’Etat exige l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Sur les contrôles techniques et le renouvellement du parc des transports urbains et interurbains, le Président de la République, après avoir présenté les condoléances de la Nation aux familles des neuf (09) personnes tuées dans l’accident de la route survenu le jeudi 28 janvier 2021, dans la commune de Ngathie Nawdé, rappelle aux Ministres en charge des Transports terrestres, des Forces armées, de la Justice et de l’Intérieur, l’impératif d’assurer l’application stricte des sanctions dans l’accomplissement des contrôles routiers et autoroutiers, en veillant sur l’état technique des véhicules de transports de passagers et de marchandises en circulation.



Le Chef de l’Etat invite, en outre, le Ministre des Transports terrestres, à accélérer le processus de renouvellement des parcs de bus et autres véhicules de transports interurbains, notamment ceux en circulation sur les axes routiers départementaux.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos