Controverse autour de la charte graphique : Le concepteur du logo de Yewwi Askan Wi s’explique Directeur artistique, concepteur du logo controversé de la coalition Yewwi Askan Wi, Abdou Karim Ndoye a tenu à expliquer ses choix. Il revient notamment sur le choix des couleurs et les grandes lignes de sa démarche.

« D’emblée, j’avais fait des propositions de logo avec du vert et du rouge. Ousmane Sonko m’a lui-même appelé pour me demander de changer et d’utiliser d’autres couleurs parce qu’il ne voulait pas que les gens pensent qu’on veut mettre Pastef au-dessus des autres.



Avant d’en arriver à ce logo, il y a eu au moins 40 propositions avec différentes combinaisons de couleurs et de styles, finalement c’est celui-ci qui sera retenu.



Contrairement à ce que certains pensent, Ousmane Sonko prône toujours l’ouverture, le respect et l’humilité vis à vis des autres partis politique. Personnellement j’étais convaincu qu’il fallait impérativement l’utiliser dans la composition et ajouter une couleur secondaire.



Le vert est la couleur de l’espérance, le vert est porteur de chance. Il est symbole de croissance, de richesse, de santé, de fraîcheur et de nature. Il représente la stabilité et l’équilibre. Il est utilisé par 3 grands partis de la coalition : le Pur, Taxawu, et Pastef.



Ce qui en fait une couleur familière aux yeux des Sénégalais, donc pas nécessaire d’essayer d’en installer une autre, avec le temps que cela prendrait. Pourquoi changer une couleur qui pourrait aider à gagner ? Les agents marketing pourront sûrement confirmer » déclare Abdou Karim Ndoye.



Au-delà du vert, il explique le choix porté sur la couleur magenta. « Le terme n’est pas familier chez beaucoup de gens car la majorité connaît plutôt le rose. En imprimerie, le magenta fait partie des 4 couleurs primaires à côté du cyan, du jaune et du noir, d’où le mode colorimétrique Cmjn. C’est à partir du mélange de ces 4 couleurs que nous en obtenons d’autres. En communication le magenta peut signifier gaieté, joie, vivacité et féminité.



D’ailleurs ne dit-on pas « voir la vie en rose » ? », conclut le directeur artistique

