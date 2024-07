Convention de 20 millions avec la Lonase : BuurNews démonte des affabulations et tire sur Maty 3 Pommes Dans une publication largement partagée sur les réseaux sociaux, Maty 3 Pommes avait affirmé que BuurNews a signé une convention de 20 millions FCfa avec la Lonase. Pur mensonge, rétorque le site d’information, avant de tirer lourdement sur Maty. « Cette femme ment, sait qu'elle ment et sait que nous savons qu'elle ment», martèle BuurNews, dont voici l’intégralité de la réaction, pour apporter des éclairages sur cette affaire :

"Malgré les démentis apportés par les internautes sur sa publication, elle insiste et continue à nous calomnier. Dans son live du jour, elle a persisté dans ses mensonges.



De manière professionnelle, BuurNews est entré en contact avec Maty 3 Pommes pour lui demander si elle s'est trompée de bonne foi ou si c'est fait dans le seul but de nous discréditer. Mais elle nous a raccroché au nez, sous prétexte qu'on l’a appelée «Madame». « Je ne m'appelle pas madame, OK? », nous écrit la dame.



La seule convention que BuurNews a contractée avec la Lonase, c'était un «contrat test» de 6 millions FCfa, sous Lat Diop et il a été annulé avant même d’avoir été homologué par le Directeur, à cause de la couverture que nous avons faite des événements de 2023.



Lat Diop nous reprochait peut-être d’« être trop en faveur du peuple ». BuurNews n’a donc jamais touché un franc. A préciser que le contrat n’avait duré que 69 jours. Il a été signé le 18 janvier et résilié le 28 mars 2023.



Madame, la prochaine fois, avant de prononcer des débilités sur BuurNews, prenez le soin de recouper vos infos… le b-a_ba du journalisme.







Signé BuurNews "



