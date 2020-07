Convention de partenariat entre le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (MULHP) et la Fondation du Port Autonome de Dakar (FPAD) Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur le Secrétaire Général ;

Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Dakar ;

Messieurs les Directeurs Généraux ;

Mesdames, Messieurs les Directeurs ;

Chers invités, en vos rangs, titres et grades.



Je suis très heureux de sceller, par la signature de cette convention, un partenariat qui, sans nul doute, sera fécond.

Cette collaboration est une contribution bienvenue à la concrétisation de programmes tels que le “Sénégal zéro déchet” mais aussi un outil pour poursuivre l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie des Dakarois.

En effet, partant d’une ambition d’assainissement de l’espace urbain, le gouvernement, à travers le MULHP, plus précisément la Direction générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) et l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG), a lancé le programme “Sénégal zéro déchet”.

Dans l’optique d’une harmonisation de ce programme national dans les structures publiques maritimes, les autorités portuaires et le Ministère ont décidé de conjuguer leurs efforts, à travers cette convention, pour construire ensemble un schéma intégré de gestion des déchets solides dans l’enceinte du Port et d’amélioration du cadre de vie dans la région de Dakar, à travers :

- l’aménagement des espaces publics urbains ;

- le désencombrement et le désensablement d’espaces publics ;

- la caractérisation des déchets ;

- la capacitation des acteurs ;

- l’accompagnement des initiatives de promotion de la salubrité et de lutte contre l’insalubrité à l’échelle régionale ;

- la recherche de solutions durables, l’élaboration et le partage de schémas innovants d’organisation, de collecte des déchets et de nettoiement.

Afin de mener à bien ces missions, nous sommes conscients des défis et des obligations que chacune des parties se devra d’honorer. C’est ainsi que le Ministère dont je conduis l’action s’engage à :

- élaborer le plan stratégique de gestion des déchets du PAD avec les parties prenantes ;

- identifier et quantifier les déchets produits par le Port de Dakar ;

- réaliser l’étude de faisabilité sur la gestion des déchets au Port de Dakar ;

- identifier des filières de valorisation pour chaque déchet sélectionné ;

- mettre à disposition un ingénieur génie civil pour le dimensionnement du nouveau système de gestion des déchets du Port de Dakar ainsi qu’un géomaticien ;

- mettre en œuvre, ensemble, des activités de désencombrement et de nettoiement dans la région de Dakar ;

- mettre en place un dispositif de collecte des déchets assimilables à des déchets ménagers et des déchets industriels banals (DIB) dans l’enceinte du du Port de Dakar et de ses alentours ;

- aménager et sécuriser les espaces libérés ;

- mettre en œuvre en commun un plan de communication ou de sensibilisation ;

- étudier la faisabilité technique de la mise en place d’une unité de traitement des DIB au Port de Dakar;

- promouvoir et soutenir toutes les actions visant l’amélioration du cadre de vie dans l’enceinte du Port et ses alentours, notamment en matière de pavage, de nettoiement terrestre des terre-pleins, routes et hangars banalisés et d’aménagements d’espaces verts.

- Accompagner, à travers sa Fondation, le PAD dans son programme d’habitat social « Un portuaire, un toit ». Cet accompagnement fera l’objet d’une convention spécifique dont les termes seront définis d’un commun accord.

Monsieur Le Directeur Général, connaissant votre attachement à l’espace vital et au mieux vivre de nos concitoyens, je suis confiant quant au respect des engagements pris et formalisés dans cette convention.

De la gestion très dynamique et rigoureuse de la structure que vous dirigez, transparait un style efficace et moderne.

J’ose ainsi espérer que nous tirerons le meilleur de ce partenariat.

Pour finir, je voudrais féliciter Monsieur le Directeur Général du Cadre de Vie et de l’Hygiène publique (DGCVHP) et Monsieur le Coordonnateur de l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides pour la qualité du travail déjà accompli et les exhorter à poursuivre dans cette dynamique.

Je vous remercie de votre aimable attention.



Abdou Karim Fofana,

Ministre de l’Urbanisme,

du Logement et de l’Hygiène publique





























