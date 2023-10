Convergence démocratique Bokk Gis Gis : Le soutien de Pape Diop au candidat Amadou Bâ, jette un froid au sein du parti Un désaccord oppose l’ancien maire de Dakar, Pape Diop et ses camarades de parti. A l’origine du quiproquo, le choix du leader de Bokk Gis Gis de soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle de février 2024. Dans un communiqué, les responsables du parti, toutes catégories confondues, dénoncent avec la dernière énergie cette démarche et indexent un groupe tapi dans l’ombre de Pape Diop et qui veut utiliser le parti comme monnaie d’échange, afin de satisfaire ses objectifs partisans. Une conférence de presse sera tenue pour en informer, soutiennent-ils, les Sénégalais.

« Nous, responsables des femmes, des jeunes, des cadres, des opérateurs économiques, élèves et étudiants du parti Bokk Gis Gis, dénonçons vigoureusement avec la dernière énergie, la volonté d’un groupe tapi dans l’ombre, autour du président Pape Diop, de vouloir utiliser le parti comme monnaie d’échange afin de satisfaire leur désir personnel au détriment de la réelle position des militants du parti », ont indiqué dans le communiqué ces responsable du parti dirigé par Pape Diop, qui, dans la foulée, préviennent qu’« …aucune décision excluant les instances de base ne peut constituer une allégeance ou un soutien à un quelconque candidat ».



Rappelant la non-appartenance de Bokk Gis Gis à la coalition Benno Bokk Yakaar, ces membres soutiennent qu’« aucun lobby, désirant s’allier avec Amadou Bâ, ne saurait être accepté par les militants du parti sans accord préalable ».



Poursuivant, les camarades de l’ancien président de l’Assemblée nationale et du Sénat, relèvent : « Le parti et ses militants restent plus que jamais dans l’opposition. Même si nous avons accepté la position du président Pape Diop, en sa qualité d’élu du peuple, de soutenir légitimement le groupe parlementaire de son choix. Cela n’affecte en rien la position du parti comme proposé en 2019, lors du congrès d’investiture de Pape Diop, de vouloir changer de régime ».



Par ailleurs, ils dénoncent le silence de leur leader « Nous dénonçons le mutisme complice du président Pape Diop », fulminent-ils. Avant d’aviser que « si on cherche à dissoudre dans l’anonymat le plus total, le parti par « euthanasie », c’est peine perdue. Car ce parti appartient à tous. Beaucoup de sacrifices ont été consentis pour mettre sur pied ce parti, il est l’un des plus représentatifs du Sénégal. Il est présent dans toutes les communes du pays. Donc, nous mettons en garde ce lobby autour de Pape Diop, de vouloir utiliser tout l’effort consenti par les militants, pour assouvir leur soif de tirer profit d’une éventuelle collaboration avec le candidat du pouvoir ».



Pour tenir informer les Sénégalais devant cet état de fait, ils annoncent dans les prochains jours, une conférence de presse. « Une conférence de presse sera organisée, pour informer tous les Sénégalais d’ici et d’ailleurs, sur ce coup de force qui est en train d’être perpétré par ce lobby », informent-ils.



