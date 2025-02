Convocation de Farba Ngom le 27 au pôle judiciaire / Moussa Bocar Thiam à Ousmane Sonko : « La paix du Sénégal est entre tes mains! »

Moussa Bocar Thiam a exprimé un soutien ferme à Farba Ngom, accusé par le pouvoir en place dans le cadre de la mobilisation politique. Selon l’ancien ministre, les accusations portées contre Farba Ngom sont infondées et font partie d’une stratégie politique visant à discréditer ceux qui ont loyauté envers l’ancien régime. L’ancien ministre affirme que Farba Ngom, tout comme d'autres figures du gouvernement de Macky Sall, a servi son pays avec honneur et dévouement, et qu’il est injuste de l’utiliser comme bouc émissaire dans le contexte actuel.



Le maire appelle à une mobilisation massive pour soutenir Farba Ngom lors de sa convocation prévue le 27 février. Pour lui, il est crucial de défendre ceux qui ont contribué au développement du pays et qui sont aujourd'hui victimes de persécutions politiques. Il dénonce l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques et rappelle que des personnalités comme Farba Ngom sont des héros nationaux qui ont fait des sacrifices pour le bien-être du Sénégal. Moussa Bocar Thiam conclut en appelant à l’unité nationale pour défendre la vérité et la justice.

