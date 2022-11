Convocation de Ousmane Sonko: Le Forum du Justiciable condamne les propos des leaders de Yaw

Le Forum du Justiciable condamne fermement les propos tenus par les leaders de Yewwi Askan wi, lors de leur point de presse de ce jour. Ces propos qui sonnent la révolte et mettent la pression sur la justice sénégalaise, sont inacceptables dans un état de droit. La justice joue un rôle essentiel pour l’équilibre de la société et la nation entière lui doit un respect inaltérable.



Le Forum du Justiciable appelle donc les acteurs politiques et leurs sympathisants, au calme et à la sérénité et à laisser la justice faire correctement son travail, en toute indépendance.











Fait à Dakar le 2 novembre 2022

Le Bureau Exécutif