Convocation du collège électoral, Karim Wade et ses alliés contestent devant la Cour suprême

Khadim Mbodj

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Et si Karim Wade avait un agenda caché pour déstabiliser le Sénégal ? C’est du moins l’impression du journaliste Madiambal Diagne qui ne comprend pas pourquoi cet acharnement du fils de l’ancien président Abdoulaye Wade à vouloir entacher et même stopper le processus électoral. Après ses accusations de corruption sur des juges constitutionnels, provoquant le report de la présidentielle, revoilà Karim Wade soutenu par le Front démocratique pour des élections inclusives (Fdpei) qui veulent joindre l’acte à la parole. Ils ont décidé de déposer leur recours ce lundi, à la Cour Suprême. </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le parti démocratique sénégalais et ses alliés du Front démocratique pour des élections inclusives (Fdpei) ne lâchent pas l’affaire. Ils se sont rendus ce lundi à la Cour suprême pour déposer leur recours en excès de pouvoir contre le décret du président Macky Sall, convoquant le corps électoral. Ils comptent aussi saisir la Commission électorale nationale autonome (Cena) ainsi que le président de la République afin que le processus électoral soit repris. </span></p>

«Nous attaquerons dès lundi le décret de convocation du collège électoral et de tout autre décret concernant cette élection du 24 mars pour excès de pouvoir devant la cour suprême avec demande de sursis à exécution. Au demeurant, au moment où nous parlons, le fameux décret portant convocation du collège électoral ne semble pas encore officiellement publié. En tout cas, nous ne l'avons vu sur aucun support de presse», avaient-ils annoncé le 8 mars dernier.















