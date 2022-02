"Convois de la liberté" - En garde à vue, Jérôme Rodrigues se dit "prisonnier politique"

"Depuis plusieurs années mon client fait l'objet d'un harcèlement de la part des policiers et de la préfecture de police de Paris", a estimé l'avocat de Jérôme Rodrigues.



Figue du mouvement des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues a été interpellé samedi à Paris, près de l'Élysée, en marge des manifestations anti-pass des "convois de la liberté". Par l'intermédiaire de son avocat, il a clamé dimanche 13 février ne pas être l'organisateur de ces rassemblements et se considère comme un "prisonnier politique".



Jérôme Rodrigues, placé en garde à vue pour "organisation de manifestation interdite" et "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences", "tient à indiquer qu'il n'est en aucun cas l'organisateur de cette manifestation", écrit Me David Libeskind dans un communiqué. "Depuis de nombreuses années il ne fait que relayer des informations sur sa page Facebook 'jerome rodrigues officiel' sur les manifestations", explique-t-il, ajoutant qu'il filmait également les cortèges.



"Or depuis plusieurs années mon client fait l'objet d'un harcèlement de la part des policiers et de la préfecture de police de Paris par des contrôles d'identité à répétition", ajoute le conseil, observant que son client avait "un casier judiciaire vierge" et n'avait "jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation".



"Jérôme Rodrigues tient à souligner qu'il est prisonnier politique", poursuit-il.







Cette figure des "gilets jaunes" a été interpellé près de l'Élysée, tandis que les forces de l'ordre rétablissaient la circulation sur l'avenue des Champs-Élysées où des manifestants participant aux convois anti-pass avaient fait irruption à bord de leurs véhicules. "Il avait quitté la manifestation qui se tenait à Place d'Italie et se rendait vers les Champs-Elysées pour voir ce qu'il s'y passait", a expliqué à l'AFP Me Libeskind.



Figure parmi les plus connues du mouvement des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues a perdu un œil lors d'une manifestation le 26 janvier 2019, alors qu'il était en train de filmer l'arrivée du cortège place de la Bastille à Paris. (AFP)









