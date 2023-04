Convoqué à la DIC, Outhmane Diagne annonce qu'il n'ira pas répondre

Outhmane Diagne, coordonnateur de la "Mafia Kacci Kacci" (un mouvement d’activistes actifs sur les réseaux et soutien manifeste du candidat Ousmane Sonko), n’a pas déféré ce lundi, à la convocation des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) et serait introuvable.



Selon des informations de Emedia, après qu’il ne s’est pas présenté à l’heure indiquée, la DIC a envoyé une équipe dans son lieu de résidence pour le cueillir, sauf qu’il n’y serait pas et aucune information sur le lieu où il se trouverait n’a été obtenue par les enquêteurs, qui sont donc rentrés bredouilles.



La veille, sur sa page Facebook, l’activiste Outhmane Diagne avait fustigé sa nouvelle convocation qu’il assimile à un harcèlement policier. « Depuis ma sortie de prison, je subis un harcèlement policier sans précédent. Il y a deux semaines, c’était la Cybercriminalité qui m’avait appelé pour que je vienne répondre au Commissaire, aujourd’hui c’est la Division des Investigations Criminelles. J’ai reçu chez moi, un agent de la Division des Investigations Criminelles (Dic) qui m’a notifié une convocation pour demain (aujourd’hui) à 09h. Je suis Sonko jusqu’à la mort. Lu naxari Macky Dictateur neex nama (tout ce qui déplaît au dictateur Macky me plaît) ».



Puis, un peu plus tard dans la soirée, ce lundi, Outhmane Diagne a fait un nouveau post sur Facebook pour annoncer sa décision qu’il n’irait pas répondre à la convocation de la DIC et par la même occasion, il accuse nommément le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. « C’est Antoine Félix Diome qui a ordonné mon arrestation, mais je vous informe avec fermeté que je ne répondrai pas cette fois à cette convocation politique. À une loi et une justice injustice, nul n’est tenu d’obéir. Le combat continue. »