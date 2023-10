Coopération: L’ambassadeur de Tunisie loue l’excellence des relations avec le Sénégal Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Octobre 2023 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie au Sénégal, en Gambie, au Cabo Verde et en Guinée-Bissau, Rachid Saidani, a loué vendredi, à Dakar, l’excellente relation que son pays entretient avec le Sénégal, depuis plusieurs années. ‘’Le Sénégal, c’est un grand pays, un grand ami, un grand partenaire (…). Nous savons tous les liens qui […] L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie au Sénégal, en Gambie, au Cabo Verde et en Guinée-Bissau, Rachid Saidani, a loué vendredi, à Dakar, l’excellente relation que son pays entretient avec le Sénégal, depuis plusieurs années. ‘’Le Sénégal, c’est un grand pays, un grand ami, un grand partenaire (…). Nous savons tous les liens qui ont toujours réuni les leaders de ces deux nations. Fort heureusement pour nous, ces liens n’ont jamais été interrompus, ils sont aujourd’hui encore renforcés’’, a-t-il dit. Le diplomate tunisien qui effectuait une visite de courtoisie à l’Agence de presse sénégalaise (APS) a rappelé la solidarité et l’appui du Sénégal à son pays durant les situations qu’il a connu ces dernières années. ‘’Nous avons eu l’année dernière deux visites [du président Macky Sall] pour deux grandes échéances internationales, à savoir la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique), qu’il a brillamment coprésidée et contribué à la réussite’’, a-t-il souligné. M. Saidani a exprimé toute sa reconnaissance au Sénégal pour la participation du chef de l’Etat »avec une forte délégation » au sommet de la francophonie de Djerba. Ces déplacements en terre tunisienne marquent, selon lui, ‘’la continuité de ces relations fraternelles entre les directions des deux pays’’. ‘’C’est toujours deux peuples proches qui ont beaucoup de sympathie, de ressemblance, dans l’éducation d’autant plus que culturellement, on appartient au même continent, on partage la même religion, on partage aussi la langue française’’, a-t-il fait valoir. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/cooperation-lambassadeur-de-tu...

