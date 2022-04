Coopération : La Banque Islamique de Développement décaisse 233,595 milliards FCfa, pour des infrastructures au Sénégal

J'ai eu l'honneur de les signer avec le président du Groupe de la BID, Muhammad Sulaiman Al-Jasser, en présence de mon collègue Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



D’un montant cumulé de 233,595 milliards FCfa, soit plus de 356 millions d’euros, ces accords sont relatifs aux projets suivants : l’Autoroute Dakar/Tivaouane/Saint-Louis, la Phase 2 du TER Diamniadio-AIBD et la construction d’un complexe commercial et résidentiel Waqf, au profit des Daaras.



La réalisation de ces projets va, à terme, contribuer fortement aux objectifs visés par le Plan Sénégal Emergent : désenclavement des zones agricoles au Nord, résolution des problèmes de mobilité urbaine et interurbaine entre Dakar et les capitales régionales, modernisation des daaras.



Le Groupe de la BID est un partenaire dont le Sénégal s’honore dans sa politique de développement. Notre pays est bénéficiaire du montant le plus élevé approuvé en faveur d’un pays membre en Afrique Sub-Saharienne, avec des projets phares comme la phase 1 du TER.

#AmadouHott #MEPC

#Sénégal #BID

#MuhammadSulaiman Al Jasser

#MansourFaye