Coopération: Le Portugal veut s'inspirer de la gestion des Aires marines protégées du Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 17:22

En visite au Sénégal, le Secrétaire d'État de la Mer, José Maria Costa, a émis le souhait de collaborer avec le ministère de l'Environnement. Il veut surtout profiter de l'expérience sénégalaise dans la gestion des Aires marines protégées (Amp). Le Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, a reçu, hier, dans les locaux de son département à Dakar, le Secrétaire d'État de la Mer du Portugal, José Maria Costa. Les deux hommes ont parlé de la coopération dans le domaine de l'environnement. Il a indiqué que le Sénégal et le Portugal sont membres de la commission mixte où le concept de l'économie bleue occupe une place importante. « Nous voulons avoir un partenariat avec le Sénégal dans le domaine de l'économie bleue et profiter de son expérience en ce qui concerne le management et la gestion des Aires marines protégées », a soutenu José Maria Costa qui s'est dit impressionné par les réalisations du Sénégal dans ce domaine. « Le Portugal envisage d'exploiter 30% du potentiel de ses Aires marines protégées. Nous sommes venus apprendre de l'expérience sénégalaise, qui a une bonne politique dans ce domaine, surtout en ce qui concerne la cogestion », a insisté le Secrétaire d'État de la Mer. Selon lui, la mer c'est le territoire du futur. « Elle est partagée entre différentes catégoriques socio-professionnelles », a souligné M. Costa. Les deux hommes envisagent de développer d'autres formes de coopération, notamment le partage d'expériences scientifiques entre les universités du Portugal et du Sénégal, en exploitant le domaine de l'océanique avec ses outils comme la biotechnologie bleue. Il a promis d'accueillir les experts environnementaux sénégalais au Portugal pour travailler sur les termes de la coopération et voir ensemble quels sont les projets à développer. Le Ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a accepté de collaborer avec le Portugal. Les représentants des deux pays ont échangé sur les questions tournant principalement autour des Aires marines protégées (Amp). Les Portugais veulent profiter de la belle expérience du Sénégal. « Nous allons développer une coopération aussi autour de l'économie bleue », a affirmé Alioune Ndoye qui a révélé que le Sénégal travaille sur un projet des Amp en haute mer. « Avec le Portugal, nous allons beaucoup travailler sur le partage des expériences », a-t-il indiqué. Le Ministre de l'Environnement et le Secrétaire d'État de la Mer ont promis de collaborer dans le domaine de la formation. D'ailleurs, les deux pays envisagent d'organiser un colloque scientifique. Eugene KALY



Source : Source : https://lesoleil.sn/cooperation-environnementale-l...

