Coopération : Le Sénégal, une destination « attractive » pour les investisseurs luxembourgeois

Arrivé à Dakar mercredi, le Grand-Duc Héritier de Luxembourg, Guillaume, a co-présidé, jeudi, avec le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr, une séance de travail dans le cadre de la mission économique du Luxembourg au Sénégal. C’était en présence du Ministre luxembourgeois de l’Économie, de la Coopération au Développement […] Arrivé à Dakar mercredi, le Grand-Duc Héritier de Luxembourg, Guillaume, a co-présidé, jeudi, avec le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Mme Oulimata Sarr, une séance de travail dans le cadre de la mission économique du Luxembourg au Sénégal. C’était en présence du Ministre luxembourgeois de l’Économie, de la Coopération au Développement et l’Action humanitaire, Franz Foyot, des ambassadeurs Baye Mactar Diop et Georges Ternes, et de plusieurs hauts fonctionnaires.

Une mission économique du Luxembourg conduite par le Grand-Duc Héritier, Guillaume, séjourne, depuis avant-hier, à Dakar. La délégation luxembourgeoise est forte d’une vingtaine de chefs d’entreprises spécialisés dans divers domaines d’activités. Lors du forum d’affaires organisé dans le cadre de cette mission, hier, à Dakar, la Ministre sénégalaise de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays. «Nos conversations vont porter sur les infrastructures, les énergies renouvelables, les infrastructures routières où le Sénégal a beaucoup investi sur les routes, la réalisation du Train express régional (Ter), et bientôt le chemin de fer Dakar-Bamako», a expliqué Oulimata Sarr, se félicitant de la forte délégation luxembourgeoise. Avec une croissance attendue autour de 10 % cette année, la destination Sénégal est devenue «plus attractive», notamment avec le démarrage des activités du pétrole et du gaz, l’installation des Zones économiques spéciales, le numérique, etc., a précisé le Ministre. «Notre pays se positionne comme un grand hub», a-t-elle dit. Pour elle, le Sénégal pourrait bénéficier de l’expertise du Luxembourg qui a une forte expérience notamment en matière de Petites et moyennes entreprises (Pme) pour la création d’emplois des jeunes et des femmes. La délégation luxembourgeoise va notamment visiter l’usine de dessalement aux Mamelles, projet dans lequel travaille une société luxembourgeoise.

Remerciant les autorités sénégalaises pour l’accueil, le Duc-Héritier Guillaume note que cette visite s’inscrit dans la continuité des relations entre le défunt Président Senghor avec ses grands-parents. Il a souligné que depuis la mission économique de 2016, il y a «un élan extraordinaire» entre les deux pays, avec notamment le lancement d’un vol direct d’Air Lux reliant les deux capitales. La destination touristique de Dakar, a-t-il expliqué, sera un essor pour l’économie sénégalaise.

Au cours de cette rencontre, le Ministre a offert une statuette de lion de la Téranga au Grand-Duc Héritier et un baobab au Ministre. La délégation luxembourgeoise dont le séjour prend fin ce soir à également offert des cadeaux au Ministre. Elle sera reçue vendredi par le Président de la République, Macky Sall au Palais.

