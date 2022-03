Coopération Mairie de Ziguinchor et la ville française du Havre: Ousmane Sonko reçoit ses premiers partenaires Ousmane Sonko, après avoir rebaptisé les rues de Ziguinchor, reçoit ses premiers partenaires en tant que maire. Une délégation venue d'une ville de France (Le Havre).

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mars 2022 à 05:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de la Commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a reçu hier dans l'après-midi, une mission de Coopération havraise composée des Adjoints au Maire du Havre en charge des Affaires internationales et de la Citoyenneté Égalité, de la Lutte contre les discriminations et du Directeur Adjoint de La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral.



Cette mission qui s'inscrit dans le cadre d'échange réciproque de jeunes volontaires en mobilité internationale de l'Appel à Projet Jeunesse VII, sera aussi un cadre propice à la redynamisation des liens d'amitiés qui lient les deux collectivités depuis 2017 et au renforcement de leurs axes de coopération, au bénéfice de leurs communautés.







