Coopération: Relance de l’axe diplomatique et économique entre l’Angola et la Mauritanie

L’Ambassadeur d’Angola, Adão Pinto, présentera officiellement ses lettres de créances, ce mardi 27 février 2024, au Chef de l’Etat de la République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani. Déjà reçu lundi 26 février 2024 à Nouakchott, par le Ministre mauritanien des Affaires étrangères et des Relations Extérieures, Mohamed Salem Ould Merzoug, l’ambassadeur angolais aura sa […] L’Ambassadeur d’Angola, Adão Pinto, présentera officiellement ses lettres de créances, ce mardi 27 février 2024, au Chef de l’Etat de la République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani. Déjà reçu lundi 26 février 2024 à Nouakchott, par le Ministre mauritanien des Affaires étrangères et des Relations Extérieures, Mohamed Salem Ould Merzoug, l’ambassadeur angolais aura sa résidence à Dakar, capitale du Sénégal. « Le diplomate angolais sera désormais Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Angola non résident en République Islamique de Mauritanie, pays avec lequel l’Etat Angolais œuvre pour le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines » souligne une note parvenue à notre rédaction. Durant cette cérémonie solennelle et riche en symboles, les deux diplomates ont passé en revue l’état actuel de la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout dans le domaine stratégique du développement économique. Selon le texte, la République d’Angola et la République Islamique de Mauritanie travaillent également dans le sens de réactiver la commission mixte bilatérale sans oublier de d’identifier pour dégager des stratégies pour la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service. Avec en peu plus de 04 millions d’habitants et une économie essentiellement basée sur la production des minerais et la pêche, la République Islamique de Mauritanie se distingue actuellement dans la région du Sahel pour sa sécurité sa stabilité politique et son leadership dans la promotion de la paix et de la cohésion entre les peuples.



Source : Source : https://lesoleil.sn/cooperation-relance-de-laxe-di...

