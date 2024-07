Coopération Russie-Sénégal : La Chambre de commerce et d’investissement Afrique, Russie et Eurasie, installée à Dakar

Le Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie séjourne à Dakar. À côté de son homologue sénégalais, Yacine Fall et d’autres ministres comme Serigne Guèye Diop (Industrie, Commerce et Pme), Jean Baptiste Tine (Intérieur), des représentants du patronat, Mikhaïl Bogdanov a procédé, mercredi, comme prévu, au lancement de la Chambre de commerce et d’investissement Afrique, Russie et Eurasie.



Ainsi, "Bés bi" a appris que Dakar fera office de première chambre et servira de hub, avec comme objectif, de rayonner vers d’autres chambres en Afrique et Eurasie. La création de cette nouvelle structure permettra d’établir des contacts plus approfondis avec des partenaires de la Fédération de Russie, afin de mettre en œuvre des projets au Sénégal et sur l’ensemble du continent africain. Le Président du Cnp, Baidy Agne, Idy Thiam de l’Unacois Jappo, Moustapha Cissé, de l’Unacois Yessal, des diplomates, des notaires et hommes d’affaires Sénégalais, ont assisté à cet événement. Une première en Afrique, la Chambre de commerce internationale Russie Afrique, Eurasie, est dirigée par Karim À. Harati Sarr.















Bes Bi

