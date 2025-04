Coopération Sécuritaire : Une délégation marocaine en visite d’études à la Gendarmerie Nationale

Cette initiative, portée par ENABEL Maroc, en partenariat avec le ministère marocain de l’Intérieur, la Direction générale de la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale et la Police fédérale belge, vise à renforcer les capacités des services de sécurité en matière de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre.



Accueillie chaleureusement par le Haut-commandant en second de la Gendarmerie nationale, la délégation a assisté à une présentation du Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN), centrée sur les enjeux de la cyberviolence et de la cybercriminalité, des formes modernes de violence qui touchent de plus en plus les femmes.



La rencontre s’est clôturée par un échange symbolique de cadeaux et une photo souvenir, témoignant de la solidité de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité et de promotion des droits humains.



