Coopération Sénégal Grande-Bretagne : L’ambassadrice Juliette John décline des investissements majeurs pour un avenir durable Dans une interview de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accordée au journal "Sud Quotidien", il ressort que le modèle démocratique du Sénégal, sa stabilité politique et sa position géographique, en font une destination de choix pour les investisseurs britanniques. En parallèle, le Royaume-Uni s’investit également dans des secteurs clés, tels notamment l’énergie, l’agriculture, la santé, l’éducation, la sécurité, les finances et l’environnement. Dans cet entretien, l’ambassadrice Juliette John est revenue sur les aspects marquants de cette coopération innovante, fondée sur un partenariat mutuellement bénéfique et orienté vers l’avenir

1. Un modèle démocratique et une destination de choix



Juliette John met en avant les atouts du Sénégal pour les investisseurs britanniques : sa stabilité politique, la qualité de ses institutions démocratiques et sa position stratégique en Afrique de l’Ouest. Ces caractéristiques, combinées à une croissance économique dynamique, en font un partenaire stratégique pour le Royaume-Uni.



2. Une coopération renforcée et diversifiée



Le partenariat entre les deux pays repose sur des bases solides, axées sur la croissance économique et le développement durable. L’énergie, notamment les énergies renouvelables, occupe une place centrale. En septembre dernier, la visite officielle de Lord Collins, ministre britannique chargé de l’Afrique au Sénégal, a marqué un tournant dans cette coopération. Cette visite a également permis d’organiser une mission d’investisseurs britanniques, la plus importante en Afrique francophone cette année, rassemblant 40 entreprises et institutions britanniques.



3. Les secteurs clés d’investissement



Le Royaume-Uni concentre ses efforts sur plusieurs domaines prioritaires :



Énergie : Le Royaume-Uni accompagne la transition énergétique du Sénégal, notamment dans le développement des énergies renouvelables.



Infrastructures : Le pays aspire à devenir un hub régional, ce qui offre des opportunités significatives pour les investisseurs britanniques.



Financement : L’expertise financière de la City de Londres soutient les projets gouvernementaux et privés.

Santé et éducation : Ces secteurs bénéficient déjà de partenariats solides et d’investissements prometteurs.



4. Des investissements majeurs en cours



Le Royaume-Uni est considéré comme un partenaire clé, avec des projets d’envergure tels que :



Le champ gazier GTA (partagé entre le Sénégal et la Mauritanie), où BP a investi 5 milliards de dollars.



Le port de Ndayane, qui représente le deuxième plus grand investissement étranger au Sénégal.



5. Transfert de technologie et industrialisation



Le Royaume-Uni soutient activement le transfert de savoir-faire et de technologies. À titre d’exemple :



Le programme Manufacturing Africa encourage l’industrialisation du Sénégal, en réduisant sa dépendance aux exportations de matières premières.



La collaboration entre Mologic et l’Institut Pasteur de Dakar, a permis la production locale de tests diagnostiques pour le Covid-19.



. Vers un avenir prometteur



Pour consolider cette dynamique, un forum sur l’investissement en Afrique de l’Ouest et centrale, se tiendra prochainement à Londres, avec la participation d’une délégation sénégalaise. Cet événement vise à aligner les projets identifiés sur la Vision Sénégal 2050.



En conclusion, l’ambassadrice souligne que le Sénégal et le Royaume-Uni partagent une vision commune et des ambitions alignées, faisant de leur coopération, un modèle d’innovation et de bénéfices mutuels.



