Coopération Sénégal Maroc: "faire mieux et plus, redynamiser nos 2 secteurs privés" (MAESE) Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 07:37 | | 0 commentaire(s)| Aissata Tall Sall, la ministre des Affaires Etrangères et des sénégalais de l’extérieur a reçu ce vendredi 28 Octobre 2022, le ministre marocain en charge de la coopération africaine et des marocains de l’extérieur, Nasser Bourita, en visite de travail à Dakar.

Ensemble ils ont réitéré, la volonté commune des deux États de renforcer davantage leur coopération à travers le secteur privé. Les deux pays entretiennent depuis toujours des relations profondes et sincères. Mais, dira la MAESE, « notre ambition est de faire mieux et plus, redynamiser nos deux secteurs privés, pour booster davantage cette coopération’’, a dit Aïssata Tall Sall. « Le Sénégal a un statut particulier et unique auprès de sa Majesté, le Roi Mohamed VI », a dit pour sa part, Nasser Bourita. Selon lui, cette visite de travail, « c’est à la fois pour souligner la singularité de cette relation, mais aussi, voir comment traduire l’ambition de nos deux chefs d’État pour maintenir cette relation parfaite...’’



