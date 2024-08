Coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Arabie saoudite: Le Président Diomaye dépêche Mary Teuw Niane chez le roi Salmane

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2024 à 12:25

Le président Bassirou Diomaye Faye a écrit une lettre au Serviteur des deux Saintes mosquées, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, selon l’Agence de presse saoudienne (Spa). La lettre a été portée par l’envoyé spécial du président de la République, Mary Teuw Niane.



Lors d’une rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères saoudienne, les deux parties ont passé en revue les liens entre leur pays et les moyens de les renforcer et de les développer. Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment reçu le ministre saoudien de l’Environnement, de l’eau et de l’agriculture. Le Royaume d’Arabie Saoudite et la République du Sénégal s’accordent pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la pêche et de l’élevage.



A noter que la lettre du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye intervient dans un contexte où le Sénégal a annoncé l’annulation d’un contrat d’infrastructure hydraulique avec la société saoudienne de services publics d’électricité et d’eau, ACWA Power.



Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé