==========================================================================Coopération internationale : La diplomatie sénégalaise à l’épreuve des affaires privé;o======================================================))))))))))))))))))))))))))*

Coopération internationale : La diplomatie sénégalaise à l'épreuve des affaires privées

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Août 2022 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

De grands maitres de la diplomatie composés d’hommes et de femmes fins et racés, dotés d’entregent et doués d’une intelligence sans faille qui ont su porter ou planter haut le drapeau du Sénégal sur tous les socles du monde.



Il s’agit entre autres des nommés Mme Claude Absa Diallo, Ibrahima Boye, Seydou Nourou Bâ, Ousmane Socé Diop, Médoune Fall, Massamba Sarré, Paul Badji, Gabriel Sarr, Kéba Birane Cissé, André Guillabert, André Coulbary, Djim Momar Guèye, Fodé Seck, Seydina Oumar Sy, feu Falilou Kane, Ousmane Camara, Ibra Déguène Ka, Saliou Cissé, Saloum Kandé etc. (la liste est loin d’être exhaustive !) qui ont laissé leurs empreintes dans les pays où ils ont eu à représenter notre pays.



Bien qu’étant un militaire, le général Mamadou Mansour Seck « Number One » s’inscrit dans la lignée de ces brillants diplomates. Donc, il est vrai que rien ne peut ternir l’image de la diplomatie sénégalaise qu’est la « première » matière première de notre pays à l’étranger



. D’où les nombreuses retombées d’ordre financier, surtout, mais aussi d’ordre social, économique, sanitaire, pédagogique etc. que nous a rapporté cette diplomatie. Ce qui fait que tous les secteurs d’activités profitent de notre diplomatie qui a fini par gagner la confiance et la sympathie de la communauté internationale jusqu’à générer des ressources additionnelles.



Même les forces de sécurité et de défense ont profité de l’entregent de nos diplomates. Rien que l’envoi des troupes dans les opérations de maintien de la paix de l’Onu engendre, chaque année, des milliards fcfa de recettes substantielles au profit du Trésor. Sans compter les nombreuses conventions de financement signées par le ministère de l’Economie et des Finances par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères.



Ces conventions font aussi entrer des centaines de milliards cfa/an dans les caisses de l’Etat. Qui fait mieux que la diplomatie sénégalaise en matière de collecte de ressources pour notre pays ? Sans doute personne !



Malheureusement, l’image de notre diplomatie tant enviée est souvent écornée par les comportements de certains diplomates et autres « agents » véreux affectés à l’étranger.



Ou alors des membres de leurs familles qui se singularisent souvent dans des affaires louches ou frauduleuses qui déshonorent leur immunité diplomatique. Cette immunité, c’est un statut très protecteur offert par les Etats aux diplomates et à leurs familles basés à l’étranger.



L’immunité diplomatique que font valoir certains diplomates dans des affaires purement privées (loyers impayés, dettes, violences conjugales etc.) repose sur le principe d’inviolabilité. Une protection qui permet notamment aux diplomates, enfants de diplomates et épouses de diplomates d’échapper à des poursuites judiciaires à l’étranger. D’où l’impératif pour les autorités de mieux choisir nos représentants à l’étranger pour éviter des dérives et autres comportements qui n’honorent pas du tout notre pays



Le Témoin



