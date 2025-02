Coopération militaire: Le Sénégal et la Gambie mènent des opérations conjointes pour renforcer la sécurité transfrontalière Dans le cadre du renforcement de la sécurité transfrontalière , les Forces de Défense et de Sécurité du Sénégal et de la Gambie ont mené, le jeudi 27 février 2025 , des patrouilles conjointes dans la zone frontale de Keur Ayib , à partir de 09 heures .

Cette opération a mobilisé d'importants moyens humains et matériels, avec la participation active de la Gendarmerie nationale et des Forces armées .



Selon la Gendarmerie du Sénégal, ces actions visent à instaurer un climat de confiance auprès des populations riveraines et à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux États. Elles permettent également de tester l'interopérabilité entre les différentes forces de sécurité.



Ces patrouilles conjointes illustrent la volonté des autorités sénégalaises et gambiennes de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière , de prévenir les menaces sécuritaires et de garantir la stabilité dans la région .



