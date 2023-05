Coopération parlementaire Chine/Sénégal: Les deux présidents des Assemblées veulent renforcer les relations législatives Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2023 à 22:33 | | 0 commentaire(s)|

En séance de travail, hier, lundi, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop et son homologue chinois, Zhao Leji, ont plaidé pour le renforcement de la coopération législative en vue de contribuer au dynamisme de la relation bilatérale entre les deux pays. La visite officielle du Président du Comité permanent de l’Assemblée […] En séance de travail, hier, lundi, le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop et son homologue chinois, Zhao Leji, ont plaidé pour le renforcement de la coopération législative en vue de contribuer au dynamisme de la relation bilatérale entre les deux pays. La visite officielle du Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Zhao Leji, au Sénégal, est sa première, hors de son pays, depuis son élection le 10 mars dernier. C’est aussi la première pour un Président de l’Assemblée nationale chinoise au Sénégal. Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, s’en est réjoui et y voit un moyen de renforcer davantage les relations déjà excellentes entre les deux pays en insistant sur la coopération parlementaire. « De l’extrême orient, vous avez parcouru des milliers de kilomètres, pour venir ici. C’est pourquoi, je voudrais, en disant l’insigne honneur que nous ressentons à vous recevoir dans cette auguste Assemblée, vous exprimer, du fond du cœur, nos plus vifs remerciements pour cette marque authentique d’amitié forte, d’estime profonde et de solidarité agissante », a salué d’emblée M. Diop dans son discours, hier, lundi 15 mai, lors d’une séance de travail entre les deux délégations à l’Assemblée nationale du Sénégal. Zhao Leji, Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, est allé dans le même sens. Il a rappelé que l’objectif de sa visite est de mettre en œuvre les consensus des deux Chefs d’État, d’élever le niveau de la coopération entre les deux institutions législatives et de faire avancer sans cesse les relations bilatérales. Auparavant, le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal avait affirmé que cette visite constitue une nouvelle manifestation de leur attachement fidèle aux liens étroits, divers, solides et profonds qui existent depuis si longtemps entre les deux peuples. « Nous y voyons également l’illustration parfaite de l’exemplarité du partenariat entre nos deux pays, la Chine étant devenue le premier partenaire économique du Sénégal ; un partenariat fécond porté par une forte impulsion politique et diplomatique », a-t-il souligné. Amadou Mame Diop estime que cette visite est aussi un moyen de poursuivre la dynamique de vivification, d’approfondissement et de renforcement des relations entre la Chine et le Sénégal. Il a salué la convergence de vues entre les deux pays sur les questions internationales d’intérêt commun, comme la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, la question palestinienne ou encore la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Développement des relations bilatérales Prenant la parole, le Président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire Chine, Zhao Leji, a remercié le Président de l’Assemblée nationale pour son invitation au Sénégal et les dispositions parfaites prises à leur égard leur faisant sentir comme chez eux « dans le beau pays qui est le Sénégal ». Il a exprimé sa haute appréciation pour l’engagement pour le développement des relations bilatérales entre le Sénégal et la Chine. Le plus haut législateur chinois a confirmé que son pays et le Sénégal sont des partenaires importants assumant ensemble la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac). « Les Présidents Macky Sall et Xi Jiping se sont entretenus fréquemment et ont donné les orientations à suivre pour le développement de la relation bilatérale et les perspectives. Grâce à l’orientation stratégique de nos deux chefs, la confiance mutuelle entre nos deux pays n’a cessé de s’approfondir », a-t-il ajouté. Pour M. Leji, la coopération bilatérale pragmatique a permis d’avoir des résultats et les deux pays se soutiennent sur des dossiers internationaux. Il a aussi salué le fait que la Chine et le Sénégal ont lutté « épaule contre épaule » contre le virus Ebola et la Covid-19. Zhao Leji a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Sénégal à travers le Plan Sénégal émergent (Pse). Il a encouragé les étudiants sénégalais à venir poursuivre leurs études en Chine. M. Leji a aussi annoncé l’ouverture prochaine d’un centre culturel chinois à Dakar. Oumar KANDE



Source : Source : https://lesoleil.sn/cooperation-parlementaire-chin...

