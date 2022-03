Coopérative d’habitat : deux gendarmes arrêtés pour détournement de plus de 50 millions FCfa

Les deux gendarmes, Abdou Kalidou Kanté et Oumar Thiaw ont été arrêtés pour détournement des fonds de la la coopérative d’habitat de la 47e promotion d’élèves-gendarmes. D’après "Libération", la coopérative compte 323 membres qui cotisaient mensuellement 11 000 FCfa.



Après deux années de cotisation, l’Amicale a mobilisé 75.083.000 FCfa, destinés à acquérir un site. Suite à une plainte déposée par les membres de la coopérative, la Sûreté Urbaine (SU) a découvert que Oumar Thiaw a personnellement retiré du compte 17.930.000 FCfa et Abdou Kalidou Kanté, 52.1330.000 FCfa.



Ainsi, Thiaw a dépensé 7.700.000 FCfa et Kanté, 43.000.000 FCfa. Kanté avait également établi de faux documents, en scannant le cachet du promoteur immobilier, Pape Abdoulaye Ndiaye, pour établir de fausses décharges à hauteur de 25.000.000 FCfa et 2.000.000 FCfa.



