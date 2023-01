Coordination régionale de Kaffrine : Le mouvement “Gueum Sa Bopp” s’effrite encore avec la démission de Mansour Dramé et Cie Mansour Dramé, professeur et responsable politique à Kaffrine de la Coalition “Gueum Sa Bopp” et certains de ses camarades, membres de la coordination de sa localité, ont quitté Bougane Guèye Dany. Engagés en politique, ces derniers disent avoir comme unique objectif de booster le développement de Kaffrine. Mansour Dramé et ses camarades abandonnés en pleine tempête électorale, déplorent le comportement décevant de Bougane Guèye Dany, lors des élections locales. Après cette parenthèse, les démissionnaires ont décidé de travailler, présentement, avec le leader Cheikh Tidiane Gaye dit Baye Cheikh Gaye, agent au service des Impôts et Domaines. Leur nouveau leader, président du mouvement " Bokk Ci Gox ", reconnaît-on, oeuvre beaucoup dans le social.

Le coordonnateur du mouvement "Gueum Sa Bopp" de Kaffrine, Mansour Dramé et plusieurs de ses camarades, ont quitté ce mouvement de l’homme d’affaires, Bougane Guèye Dany. Ledit mouvement qui subit des défections dans ses rangs, risque d’être affaibli à jamais, dans le Ndoucoumane. Puisque, Mansour Dramé, démissionnaire est d’une forte représentativité dans sa localite. Très connu dans le mouvement associatif, dont il évolue depuis les années 1990. Professeur Dramé, ayant intégré le terrain politique en 2013, estime que s'engager politiquement était la seule issue pour défendre les intérêts de leur terroir.



Exprimant une volonté commune, ces hommes, politiquement engagés, ont pour unique objectif, de booster le développement de leur chère région de naissance, Kaffrine. Engagé dans le mouvement “Gueum Sa Bopp” comme coordonnateur régional en 2018, Pr. Dramé rappelle que cette adhésion a été facilitée par un ami entrepreneur, Bara Mboup. Enrôlé par l'ex numéro 2, Mme Thiam Fatou Samaké, démissionnaire de ce mouvement. Conscient de l’impact négatif du départ de cette brave femme, il exprime tout son regret. Puisqu’il signale que cette dernière, disposant de toutes les qualités d'un bon leader, était même la tête pensante du mouvement Gueum Sa Bopp.



Mansour Dramé et ses camarades évoquent avec regret, le comportement de leur ex-leader lors des élections locales. Les investis de la région de Kaffine, dit-il, avait battu campagne avec leurs propres moyens. A l’aboutissement de ces échéances électorales, ils se sont retrouvés avec 4 conseillers départementaux, pour un suffrage de 6 637 voix et plusieurs conseillers municipaux. Et pourtant, indique-t-il, le mouvement pouvait mieux faire, s’il était bien accompagné comme l’avait promis Bougane Guèye Dany. Mais, Pr. Dramé regrette la gestion solitaire de ce dernier, qui résume le tout de ce mouvement, en sa personne. Bougane Guèye Dany. Hélas! Il avait abandonné en pleine tempête électorale comme pour faire l'affaire du parti au pouvoir. “ Après les élections locales, c'était la brouille. Et nous avions démissionné de Gueum Sa Bopp ”, rappelle-t-il.



Les éléments démissionnaires de la coordination de Gueum Sa Bopp avaient décidé de ne pas réagir ou communiqué suite à leur démission, pour éviter de heurter l’ex- coordonnatrice nationale de ce mouvement, Mme Thiam. Cette dernière, spécialiste du marketing de Réseau, cheville ouvrière de Gueum Sa Bopp, est décrite comme étant une dame respectable et respectée de tous.



Depuis cette parenthèse de Gueum Sa Bopp, Pr. Dramé et sa base politique de Kaffrine, travaillent avec le leader Cheikh Tidiane Gaye dit Baye Cheikh Gaye, agent au service des Impôts et Domaines. Leur nouveau leader est le président du mouvement " Bokk Ci Gox "qui oeuvre beaucoup dans le social. L’homme, un philanthrope et chef de l'opposition à Kaffrine, candidat de Yewwi Askan Wi aux élections locales passées, porte Kaffrine dans son coeur.



“ Récemment, nous avons adhéré au parti Pastef / Les Patriotes du président Ousmane Sonko. Et, nous comptons nous battre fermement avec lui, pour le porter au pouvoir en 2024, afin de sortir le Sénégal du sous-développement avec le projet Pastef ”, a conclu le professeur et responsable politique, Mansour Dramé.



