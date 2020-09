Cop régionale 2020: Le maire Gorgui Ciss séjourne en France depuis le 15 septembre

"A l’invitation du Conseil régional d’île de France présidé par Mme Valérie Pécresse, le Maire Gorgui Ciss, Vice-Président du Conseil départemental de Rufisque, séjourne en France du 15 au 18 septembre 2020.



Cette invitation s’inscrit dans le cadre des échanges développés entre les deux collectivités et permet une pleine participation de Rufisque à la COP régionale 2020.



La délégation rufisquoise conduite par le Président S. Ndoye, échange sur l’impact du changement climatique à Rufisque et les stratégies développées par le Conseil départemental pour atténuer le phénomène et s’y adapter".



