Copa América : Expulsé par l’arbitre , Messi vient de se lâcher après Argentine-Chili C’est très rare pour être souligné. Lionel Messi vient d’être exclu lors de la petite finale de la Copa America. Dans une rencontre particulièrement tendue, les esprits s’échauffent entre Argentins et Chiliens. Après une altercation, Messi et Medel sont exclus par l’arbitre de la rencontre.

« Je ne suis pas allé chercher ma médaille parce que ne devons pas faire partie de cette corruption. On nous a totalement manqué de respect. Les arbitres ne nous ont pas laissé accéder à la finale. Tout est fait pour que le Brésil gagne la Copa America. J’espère que cette fois la VAR marchera face au Pérou ».

