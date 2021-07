Copa America : L’Argentine domine le Brésil en finale ! Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 12:04 | | 0 commentaire(s)|

Enfin prophète en son pays ? Malgré un match plus que discret de sa part, Lionel Messi a remporté hier soir son premier trophée avec l’Argentine en battant le Brésil (1-0) en finale de la Copa America ! 28 ans plus tard, l’Albiceleste dépoussière donc enfin son palmarès grâce à un joli but inscrit par […] Enfin prophète en son pays ? Malgré un match plus que discret de sa part, Lionel Messi a remporté hier soir son premier trophée avec l’Argentine en battant le Brésil (1-0) en finale de la Copa America ! 28 ans plus tard, l’Albiceleste dépoussière donc enfin son palmarès grâce à un joli but inscrit par Di Maria en première période. Dans leur antre du Maracanã, les hommes de Tite ont rapidement pris le contrôle du cuir, sans parvenir à mettre en danger Martinez. Neymar en a pourtant eu l’occasion, mais le Parisien n’a pas réussi à ajuster sa reprise sous la pression d’Otamendi. Puis, petit à petit, l’Albiceleste a sorti la tête de l’eau, malgré un Messi d’abord absent des débats… Et sur une merveille de passe en profondeur signée De Paul, Di Maria a régalé les rares spectateurs présents au stade d’un lob bien senti (1-0, 22e) !



Source : Source : https://www.lasnews.info/copa-america-largentine-d...

